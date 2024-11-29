موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة من العيار الثقيل يوم الأحد المقبل مطلع شهر ديسمبر أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويأتي الريدز في صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل السيتيزن المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة ثلاث مواجهات.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

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