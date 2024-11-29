موعد مباراة كالياري وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد كالياري لمواجهة هيلاس فيرونا، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2025/2024.

كالياري يواجه هيلاس فيرونا في الكالتشيو

ويستضيف ملعب بيت يونيبول معقل الروزوبلو، المواجهة المرتقبة، بين كالياري وهيلاس فيرونا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو، تحت صافرة الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني.

أمير عزمي مجاهد ينتقد تسريب تشكيل الزمالك: أين دور عبد الواحد السيد؟

وليد صلاح الدين: تحميل عبد الواحد السيد تسريب تشكيل الزمالك ظلم له

ويحتل هيلاس فيرونا المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الكالتشيو، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة، عن فريق كالياري، والذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

موعد مواجهة كالياري وهيلاس فيرونا في الكالتشيو

تنطلق صافرة اللقاء، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة كالياري وهيلاس فيرونا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مواجهة كالياري وهيلاس فيرونا عبر شبكة قنوات أبوظبي الإماراتية، وهي الناقل الحصري لمبارياا الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لموسم 2025/2024، وتحديدًا على قناة أبوظبي الرياضية 1.

مواد متعلقة

جوميز يحدد احتياجات الزمالك.. دعم في خط الوسط والدفاع وتعاقد مع مهاجم متميز

أمير عزمي مجاهد ينتقد تسريب تشكيل الزمالك: أين دور عبد الواحد السيد؟

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

نداء للموهبة: ندي بسيوني تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "رحلة ندي" الذي يجوب مصر بحثًا عن النجوم الصاعدة (خاص)

موعد مباراة ريمس ولانس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

موعد مباراة كالياري وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي والقناة الناقلة

دعم نجوم الفن لعمر زهران بعد اتهام زوجة المخرج خالد يوسف له بسرقة مجوهراتها