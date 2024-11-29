عاجل| انفراد.. محمد رمضان يغيب عن مران الأهلي اليوم بعد أزمته مع إمام عاشور

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب محمد رمضان المدير الرياضي للمارد الأحمر عن مران الفريق صباح اليوم الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

محمد رمضان يغيب عن مران الأهلي الصباحي اليوم

جاء غياب محمد رمضان بعد ساعات من إعلان قراره بتغريم إمام عاشور مليون جنيه لما بدر منه في مباراة استاد أبيدجان الماضية، بعدم الالتزام.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد الأحد على ملعب التتش بالجزيرة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباريات الدوري هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.