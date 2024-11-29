عاجل| انفراد.. محمد رمضان يغيب عن مران الأهلي اليوم بعد أزمته مع إمام عاشور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب محمد رمضان المدير الرياضي للمارد الأحمر عن مران الفريق صباح اليوم الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

محمد رمضان يغيب عن مران الأهلي الصباحي اليوم

جاء غياب محمد رمضان بعد ساعات من إعلان قراره بتغريم إمام عاشور مليون جنيه لما بدر منه في مباراة استاد أبيدجان الماضية، بعدم الالتزام.

txt

إمام عاشور يغيب عن تدريبات الأهلي

txt

رسميا.. الزمالك يطلب التعاقد مع حارس مرمى أبو قير للأسمدة "مستند"

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد الأحد على ملعب التتش بالجزيرة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباريات الدوري هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأهلي استاد أبيدجان الدوري المصري الممتاز الدوري المصري المدير الرياضي بطولة الدوري المصري امام عاشور النادى الاهلى مران الأهلي محمد رمضان

مواد متعلقة

هل يرحل نجم الزمالك؟.. طالع التفاصيل

محمد حمدي يعود لقائمة الزمالك بعد التعافي من إصابة الركبة

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024