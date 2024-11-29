"لم أتهمه بتعاطي المنشطات".. أحمد شوبير يرد على الاتهامات المتعلقة بالراحل أحمد رفعت

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق الإعلامي أحمد شوبير على الاتهامات التي طالت تصريحاته بشأن اللاعب الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني قبل وفاته بفترة قصيرة، وتحدث فيه عن معاناته من "الظلم" من قبل بعض المسؤولين في الرياضة المصرية.

أحمد شوبير يرد على الاتهامات المتعلقة بالراحل أحمد رفعت

وقال شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية: "لم أتحدث أبدًا عن تعاطي رفعت للمنشطات، ولكن للأسف تم قص الفيديو وحذف الجزء الذي ذكرت فيه أن 'الكلام ليس له علاقة بأحمد رفعت'".

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وتابع: "الحديث كان يدور حينها حول اتهام رمضان صبحي بتعاطي المنشطات وإيقافه، وكنت أقول إنه يجب إعادة الكشف لأن اللاعبين قد لا يكونون منتبهين، وهذا كان المقصود في تلك اللحظة".

وأضاف: "ثم فوجئت ببعض الأشخاص يتهمونني بأنني كنت أرغب في نقله للأهلي بدلًا من الزمالك، رغم أن اللوائح تمنعه من اللعب في ثلاثة أندية".

واختتم قائلًا: "عندما ذهبت إلى عزاء أحمد رفعت، قال لي أخوه ونادر شوقي: 'حقك علينا يا كابتن، متزعلش، نحن مسؤولون عن إرجاع حقك، وأحمد أخبرنا بالقصة بالكامل'. كان موقفًا محرجًا للغاية واتهامًا غير مبرر".

 


 

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