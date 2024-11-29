نجم باريس سان جيرمان في طريقه للدوري الألماني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقترب أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، من الذهاب إلى الدوري الألماني في فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها في يناير المقبل.

مواني في طريقه إلى لايبزيج

ذكرت شبكة “سكاي سبورت” العالمية إن راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان يأتي على رأس قائمة صفقات آر بي لايبزيج المختصرة في ميركاتو يناير.

وأشارت الشبكة إلى أنه من الممكن أن ينتقل اللاعب من باريس سان جيرمان إلى لايبزيج في الشتاء، وفي الوقت الحالي يبدو أن الإعارة هي الخيار الأكثر ترجيحًا.

txt

بايرن ميونخ يدخل في تنافس قوي ضد مانشستر يونايتد علي نجم ميلان

txt

ضربة قوية في صفوف ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

ويهتم نادي لايبزيج بضم مواني، لعدة أسباب وهي؛ أنه يعرف الدوري الألماني جيدًا، ويتمتع بالسرعة، كما أنه متعدد المهارات.

وأبدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، رغبتها في التعاقد مع كولو مواني، الذي سيكون حديث الميركاتو الشتوي في الأيام المقبلة.

الدوري الالماني انتقالات الشتوية باريس سان جيرمان الفرنسي اندال كولو مواني

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يقترب من خطف صفقة مهمة لدى ريال مدريد

نشرة منتصف اليوم.. إمام عاشور يعتذر والنصر يهزم ضمك بثنائية رونالدو وصدمة في ليفربول

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

هل سنشهد صدام بين الصومال وإثيوبيا؟.. خبراء يجيبون

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

طلب عاجل من جهاز الكرة بالأهلي للاعبي الفريق ببسبب أزمة إمام عاشور

إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب

لانس يفوز على ريمس بثنائية