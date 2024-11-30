مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الألماني والتي تشهد مواجهات قوية ومثيرة بين الأندية من أجل حصد اللقب.

وتأتي  على رأس مواجهات اليوم كلاسيكو بايرين ميونخ أمام بورسيا درتموند ومواجهة يونيون برلين أمام باير ليفركوزن والذي يحاول الدفاع عن لقبه.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي مواعيد مباريات الدوري الالماني والقنوات الفضائية الناقلة

فيردر بريمن × شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

أوجسبورج × بوخوم – الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين × باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء

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مواعيد مباريات اليوم السبت في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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عمر مرموش يلفت أنظار الأندية الكبرى بتألقه اللافت مع آينتراخت فرانكفورت.. برشلونة في الصورة

بوروسيا دورتموند × بايرن ميونخ – السابعة والنصف مساء

وتنقل مواجهات الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

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