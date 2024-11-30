فان دايك يعلق على مستقبله مع ليفربول

الفجر الرياضي
فان دايك
فان دايك

علق فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، على مستقبله مع الفريق الإنجليزي، قبل انتهاء عقده في صيف 2025.

فان دايك: لا توجد مشكلة بشأن تجديد عقدي مع ليفربول

وتحدث فان دايك: "اعتقد إنه ليس هناك أي مشكلة بشأن تجديد عقدي، وإذا نظرتم  للتقارير التي تتحدث عن وجود اتفاق بيني وبين النادي أو عدمه، فإن كل ذلك غير صحيح.”

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وأضاف: "الحقيقة أنه هناك محادثات تجري بين النادي ووكيل أعمالي، لكن حاليًا لا يمكنني أن أقول شيء حول هذا، أنا أركز على لعب كرة القدم، اتمني إنهاء الموسم بنجاح، ودعونا نرى ماذا سيحدث في العام المقبل.”

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