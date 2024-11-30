الزمالك ينفي اقتراب ضم نجم الأهلي في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة وجود مفاوضات مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاقتراب انتهاء عقده ودخوله الفترة الحرة بيناير.

وقال سليمان ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لا يفكر في ضم أي لاعب من الأهلي والعكس صحيح وكل الأخبار التي تتداول ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يعرض عليه الجنوب إفريقي بيرسي تاو مطلقا ولا يوجد أي نيه لبدء مفاوضات معه ولا رغبة لدينا بانتقاله لنا بيناير".

واختتم: "أوكد لكم أن كل الأخبار التي تشير لاقتراب الجنوب إفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من الزمالك مجرد شائعات ولا نعلم من أين مصادرها فحتى الآن لم يعرض علينا من وكلاء أو مديره أعماله وهي زوجته وننفي أيضا انتقال زيزو لهم أو وجود أي رغبه لديهم به".

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