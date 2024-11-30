إمام عاشور يرفض الغياب عن مباراة الأهلي ضد البنك في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، على التواجد في مدرجات مباراة فريقه أمام البنك الأهلي غدًا في الدوري المصري لدعم زملائه والتهدئة من الأجواء المحيطة به إثر الأزمة الأخيرة داخل النادي.

إمام عاشور يرفض الغياب عن مباراة الأهلي ضد البنك

وكان عاشور قد قدم اعتذارًا عبر حسابه على إنستجرام بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته في مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي في دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز فيها الأهلي 4-2.

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وكتب في منشوره: "كل الاحترام والتقدير لزملائي ولكل أعضاء الفريق، وأعتذر عن أي تصرف تسبب في إزعاج أحد، وأتقبل العقوبة لأن هذا أمر طبيعي". 

‏وأضاف: "الفرق كبير بين هنا وأي مكان آخر، والشائعات التي يتم نشرها على السوشيال ميديا لن تؤثر على علاقتي بالأهلي وجماهيره". 

‏اختتم قائلًا: "أنا فخور بالأهلي وسعيد بدعم جمهوره، وأتمنى تحقيق طموحاتي هنا".

 

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