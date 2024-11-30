تشكيل نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن كلا من نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس عن تشكيل الفريقين في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد سلهرست بارك معقل كريستال بالاس وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.


يحتل نيوكاسل يونايتد المركز العاشر حتى الآن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات.


بينما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط حتى الآن، حيث فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات.

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موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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ومن المقرر أن يخوض نيوكاسل يونايتد المباراة بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى: بوب.
خط الدفاع: ليفرامينتو – هول – بيرن – شار.
خط الوسط: تونالي – جوماريو – ويلووك.
خط الهجوم: جولينتون – جوردون – إيزاك.

بينما سيخوض كريستال بالاس المباراة بالتشكيل التالي: 

حراسة المرمى: هيندرسون.
خط الدفاع: جوهي - تشالوبا – لاكروكسي.
خط الوسط: ميتشيل – ليرما – هوجز – مونز.
خط الهجوم: سار – ماتيتا - إيزي.

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