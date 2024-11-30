تشكيل الهلال الرسمي أمام الشباب في دوري روشن السعودي

أعلن خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الشباب بعد قليل بستاد الشباب في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والشباب

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والشباب مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام الشباب

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، البليهي، لودي.

خط الوسط: كنو، سافيتش، القحطاني.

خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.