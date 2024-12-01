مدرب منتخب إيطاليا السابق: نحن من اكتشف محمد صلاح.. وأتمنى انتقاله إلى هذا النادي

كشف تشيزاري برانديلي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، عن إعجابه الشديد بأداء النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، ومستقبله مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

تشيزاري برانديلي يتحدث عن محمد صلاح

وقال برانديلي في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج «رقم 10» المذاع على القناة الأولى: "محمد صلاح أهم اللاعبين المصريين، نحن عرفناه واكتشفنا مستواه منذ عدة سنوات منذ أن كان في فيورنتينا ومن ثم انتقاله إلى روما وفي رأيي أن صلاح لو أراد الانتقال من جديد للدوري الإيطالي سترغب في ضمه العديد من الأندية "



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وتابع: “اخترت مصر وشرم الشيخ لأن موقعها مهم جدًا سواء من الناحية الثقافية أو الناحية التاريخية وأيضًا أصدقاؤنا هنا لذلك اخترت مصر لأسباب كثيرة”.

واختتم برانديلي: “قمت بتدريب العديد من الفرق، وقدمت مسيرة مميزة في السنوات التي قضيتها في أتالانتا حينها كنت شابًا صغيرًا ومدينة بيرجامو مدينة رائعة وكان الجماهير يستمتعون كثيرًا بكرة القدم وأنا فخور جدا بتواجدي معهم وسعيد بانضمامي لعائلة أتالانتا”.

