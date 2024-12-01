كريم رمزي يهاجم اتفاق الشناوي وكولر: سيفتح الباب أمام كل اللاعبين للتمرد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتقد الإعلامي كريم رمزي، اتفاق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مدربه مارسيل كولر، بشأن خروجه من قائمة الفريق حال مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا.

كريم رمزي يهاجم اتفاق الشناوي وكولر: سيفتح الباب أمام كل اللاعبين للتمرد

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: اتفاق الشناوي مع كولر بشأن خروجه من المباريات حال مشاركة مصطفى شوبير غير جيد، ولا بد أن يتم ترسيخ أن الفريق كله واحد.

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وأضاف كريم رمزي: إذا فعل القائد ذلك فمن الممكن يفعل مثله كل اللاعبين بعد ذلك، والكل سيطالب بالخروج من المباريات ويتمرد على قرارات المدير الفني.

وتابع رمزي: محمد الشناوي اسم كبير وهو حارس مرمى مصر الأول ولاعب كبير ومحترم ولا أهاجمه شخصيًا ولا أهاجم تاريخه ولكن استغرب موقفه.

واختتم كريم رمزي، أن فرضا حال خوض مصطفى شوبير المباراة وتعرضه للإصابة، ونزول حمزة علاء أو مصطفى مخلوف دون توفيق، فوقتها ستثور الدنيا ضد كولر والأهلي.
 

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