محمد إبراهيم يفوز برئاسة الاتحاد المصري للمواي تاي

احتفظ محمد إبراهيم بمنصبه رئيسا للاتحاد المصري للمواي تاي خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم الأحد في المركز الأولمبي بالمعادي لاختيار مجلس إدارة جديد يدير شئون الاتحاد خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

وحسم محمد إبراهيم رئاسة الاتحاد المصري للمواي تاي لدورة انتخابية جديدة كما حسم محمد أحمد علي منصب نائب الرئيس لعدم وجود مرشحين على ذلك المنصب وأيضا حسم أحمد رمضان منصب أمين الصندوق لنفس ذات السبب.

وفي منصب عضوية مجلس الإدارة فاز كلا من مصطفى محمد نصر، محمد سعد شعبان، شادي أنور علي، سارة أحمد عبده، أحمد سليمان محمد كامل.

وحضر من أعضاء الجمعية العمومية 6 أعضاء فيما تغيبت هيئة رياضية واحدة وتضم أعضاء الجمعية العمومية نادي السكة الحديد القاهرة، نادي كوم حمادة، نادي اهلي فارسكور، نادي ٢٣ يوليو الرياضي، نادي الخانكة الرياضي، نادي المعدية، نادي النيل للرياضات المائية.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من محمد عبدالعليم مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، ومفوض اللجنة الدكتور الجبالي عبدالمجيد الجبالي ومن هيئة قضايا الدولة المستشار مصطفى عبد الفتاح هيكل للٱشراف على الانتخابات.

