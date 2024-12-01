ملخص أهداف مباراة نيس وليون في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
ليون
ليون

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس أمام نظيره ليون برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جروباما في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

ملخص أهداف مباراة نيس وليون

وسجل لاكازيت الهدف الأول في الدقيقة 5 صنع ماتا، وأحرز ديوب التعادل في الدقيقة 22 صنع شو وعاد لاكازيت بالهدف الثاني في الدقيقة 42 صنع بن رحمة، وسجل فيرتو الهدف الثالث في الدقيقة 44 وسدد لاكازيت ضربة جزاء بنجاح في الدقيقة 69 وانتهت المباراة 4/1.

txt

في حضور عبدالمنعم.. نيس يخسر برباعية أمام ليون

txt

عاجل| تشكيل نيس الرسمي لمواجهة أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي.. موقف عبدالمنعم

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و5 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي ليون في المركز الخامس برصيد 22 نقطة حيث انتصر خلال 6 وتعادل بأربعة وهزم بثلاثة.

نيس ليون نيس وليون الدوري الفرنسي أهداف نيس وليون أهداف مباراة نييس وليون

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - ما هي الهواتف التي تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM في مصر؟

أول تعليق من جوارديولا بعد الخسارة أمام ليفربول