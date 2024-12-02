طاقم حكام مباراة المصري وبيراميدز في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي تم إسناده للحكم أمين عمر.

ويعاونه كلا من  أحمد عبد المنعم شعبان مساعد أول ومحمد عاطف الزناري مساعد ثان، صبحي العمرواي حكما رابعا.

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وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا مصطفى مدحت ويعاونه شريف عبد الله.

موعد مباراة المصري وبيراميدز والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد السويس الجديد.

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.

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