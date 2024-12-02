أشرف نصار: تصريحات الشيشيني هي بهارات الكرة.. وسأتحدث معه بشأنها

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

علق اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، على تصريحات سامي الشيشيني مدير الكرة بالنادي، عن فريق الأهلي وأن عدم ارتدائه القميص الأحمر ساهم في تألق لاعبي فريقه.

وقال أشرف نصار، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم،: سامي الشيشيني يحاول التخفيف من حدة التصريحات، لذلك يريد أن يعطي بعض التصريحات "اللذيذة" وسط التصريحات.

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وتابع أشرف نصار: التصريحات مثل هذه تكون شيقة ومثل البهارات لكرة القدم، وسأتحدث معه بشأنها، ولكن كرة القدم جميعها هي وسيلة للتسلية، ولا تخلو من مثل هذه التصريحات.

واختتم أشرف نصار: أدينا مباراة جيدة جدا أمام الأهلي، واللاعبون التزموا بتعليمات طارق مصطفى، وحصول مصطفى شوبير على لقب رجل المباراة يظهر مستوى الفريق.

أشرف نصار البنك الاهلي اللواء أشرف نصار
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