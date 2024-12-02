أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق استقلال طهران؛ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد استقلال طهران، مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي.

خط الوسط: سميحان النابت، فرانك كيسيه، ألكسندر

خط الهجوم: فهد الرشيدي، إيفان توني، رياض محرز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم وسيتم بث مباراة الاهلي ضد استقلال طهران عبر قناة beIN Sports AFC