مدير الكرة بالفيوم: قرار اتحاد الكرة " كارثة " ونريد حقنا ببطولة كأس مصر

أجريت ظهر اليوم مراسم إجراء قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر موسم 2024//2025، وتاهلت فرق تليفونات بنى سويف والمنيا وتيم اف س ومالية كفر الزيات والعبور وجمهورية شبين للدور التالى، فيما أعقب إجراء القرعة أزمة كبيرة وذلك على صعيد قرار لجنة المسابقات بصعود اهلى الغرق لمواجهة اسمنت اسيوط خاصة بعد الاعتراضات التى أبداها نادى الفيوم خلال الساعات الماضية نتيجة عدم إقامة مباراة الفيوم واهلى الغرق بالدور التمهيدي الأول وقيام اللجنة بإرسال خطاب يفيد بتأهل اهلى الغرق للدور التمهيدي الثانى.



تفاصيل الأزمة:

كان من المقرر إقامة مباراة الفيوم وشقيقه اهلى الغرق الإثنين الماضى بملعب كلية الزراعة بجامعة القاهرة بمنافسات الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر، فيما كان مسؤولى الفيوم قد تلقوا خطاب من ادارة كلية الزراعة بجامعه القاهرة بخصوص عدم استقبال أي مباريات خلال هذا الاسبوع لوجود صيانة بالملعب وقام النادي بدوره بإرساله إلى لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم والتي طالبت النادي بخطاب رسمي السبت الماضى بشأن توفير ملعب بديل عليه موافقه صاحب الملعب والجهات الامنيه خلال 24 ساعة ونظرا لضيق الوقت حسب تأكيدات مسؤولى النادى فقد تعذر توفير ملعب وقام مسوؤلى الفيوم بمخاطبة اللجنة الاحد الماضى قبيل إقامة المباراة بيوم بصعوبة توفير ملعب لضيق الوقت وطالبوا بتأجيل المباراة حتي يتم توفير ملعب واعطاءهم فرصه كافية ولكن لم يستجيب الاتحاد لذلك وعليه حضر فريق أهلي الغرق إلى الباب الرئيسي للكلية ومنعهم الأمن من الدخول وكذلك الحكام حتي انصرفوا وابلغهم مسؤولى أمن الجامعة أنه لا يوجد مباريات حيث أن الملعب به صيانه حاليا إصلاحات.

تطورات الأزمة:

تمثلت التطورات فى ارسال لجنة المسابقات لأندية الفيوم واهلى الغرق جاء ليفيد باعتبار نادى الفيوم مهزوما بنتيجة 2/0 وذلك لما جاء بتقرير حكم ومراقب المباراة وما جاء بها من أحداث والمتضمن هدم حضور نادى الايومبعد أعضاء المهلة المحددة وقدرها 20 دقيقة وبناء عليه لما تقم المباراة.



مدير الكرة بالفيوم يصف الأمر بالكارثة:



فى سياق متصل قال وليد عبد الهادى مدير الكرة بنادى الفيوم: القرار كارثى بالطبع حيث أن الخطاب جاء به أنه طبقا لما جاء بتقرير حكم المباراة والمراقب وهذا غير حقيقى فالفريقان لما يتمكنوا من دخول ملعب المباراة اصلا.

واضاف بقوله: المباراة كانت الاثنين الماضى وكان يجب البت فى الأمر بحد أقصى يومين إلا أن اتحاد الكرة ارسل لنا خطاب بعد مرور أسبوع وقبل إجراء القرعة بيوم حتى يضعنا أمام الأمر الواقع.

واختتم بقوله: لا نريد أكثر من حقنا وهو إعادة النظر فى الأمر وإعادة المباراة خاصة فى ظل المخاطبات الرسمية التى قمنا بها.