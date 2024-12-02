نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
أهلي جدة
أهلي جدة

 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، مع نظيره فريق استقلال طهران، إيجابيا بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

أهداف مباراة الأهلي ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

وسجل في الدقيقة 42 من الشوط الأول، رافائيل سيلفا نجم فريق استقلال طهران في شباك الأهلي، بعد أسيست من محمد حسين مراد.

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نتيجة وملخص مباراة الوصل والريان في دوري أبطال آسيا

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الأهلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا

وأدرك اللاعب إيفان توني نجم فريق أهلي جدة، هدف التعادل في شباك استقلال طهران عند الدقيقة 45+8 عن طريق ركلة جزاء.

ومع الدقيقة 51 من الشوط الثاني، أضاف اللاعب محمد حسين إسلامي الهدف الثاني لصالح استقلال طهران في شباك الأهلي.

وأدرك اللاعب إيفان توني نجم فريق الأهلي هدف التعادل الثاني في الدقيقة 86 عن طريق ركلة جزاء.

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