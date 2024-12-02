ناصر منسي يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك غزل المحلة

الفجر الرياضي
ناصر منسي
ناصر منسي

نجح ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول للفارس الأبيض في شباك نظيره فريق غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.


جاء الهدف في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة بينية رائعة من عبدالله السعيد.


تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة


حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

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