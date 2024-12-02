سلة الزمالك تتأهل لدور الثمانية في كأس مصر بفوز مستحق على أصحاب الجياد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على أصحاب الجياد بنتيجة 71 - 53، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

17 - 15
34 - 28
53 - 42
71 - 53

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ومن المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" في دور الـ 8  من بطولة كاس مصر، الفائز من لقاء بتروجيت وسموحة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

أصحاب الجياد بطولة كأس مصر بنادي الزمالك سلة الزمالك
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