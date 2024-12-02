زيزو يزيد من جراح غزل المحلة ويحرز الهدف الثالث للزمالك



نجح أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الثالث للفارس الأبيض، في شباك نظيره فريق غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ناصر منسي، بعد تمريرة بينية رائعة من عبدالله السعيد.



كما نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد كرة عرضية رائعة من عمر جابر، قابلها منسي برأسية قوية سكنت شباك عامر عامر.

جوووووول⚽🔥.. زيزو يضيف الهدف الثالث للزمالك في شباك غزل المحلة من ركلة جزاء💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/hR1BzNGaN7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 2، 2024



وتمكن أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الثالث للزمالك، في الدقيقة 72 من أحداث الشوط الثاني للقاء، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها المهاجم الفلسطيني عمر فرج.

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