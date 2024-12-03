لخلافة تاو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الأهلي فتح خط المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان الإماراتي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

وقال بليغ أبوعايد في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” حسب مصدر مقرب من أشرف بن شرقي فإن الأهلي فتح خط مفاوضات مع اللاعب لضمه في الفترة المقبلة ليحل محل بيرسي تاو".

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تابع أبوعايد:" أشرف بن شرقي قريب من الرحيل عن الريان القطري في يناير القادم".

ويسعي النادي الأهلي، لفسخ التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بالتراضي ورحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب تراجع مستواه.

اشرف بن شرقي أشرف بن شرقي لاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو الريان القطري الريان فترة الانتقالات

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