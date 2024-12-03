حموعد مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، مع نظيره فريق باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

موعد مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن تقام مباراة العين وباختاكور، على ملعب الفريق الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وستنطلق صافرة مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي؛ اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة العين الإماراتي وباختاكور الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports AFC

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