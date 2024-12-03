ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباراة الهلال والغرافة اليوم

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره الغرافة القطري؛ مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.



موعد مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري اليوم



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة الهلال السعودي ضد الغرافة القطري مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا.



ويتصدر فريق أهلي جدة جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة حتى الآن، برصيد 16 نقطة جمعهم من 6 مباريات.



ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباراة الهلال والغرافة



1- الأهلي السعودي 16 نقطة من 6 مباريات

2- الهلال السعودي 13 نقطة من 5 مباريات

3- النصر السعودي 13 نقطة من 6 مباريات

4- السد القطري 12 نقطة من 6 مباريات

5- الوصل 11 نقطة من 6 مباريات

6- بيرسبوليس 6 نقاط من 6 مبايات

7- الريان القطري 5 نقاط من 6 مباريات

8- استقلال طهران 5 نقاط من 6 مباريات

9- الغرافة 4 نقاط من 5 مباريات

10- باختاكور 3 نقاط من 5 مباريات

11- الشرطة العراقي نقطتين من 6 مباريات

12- العين الإماراتي نقطة من 5 مبايات

