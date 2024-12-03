ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباراة الهلال والغرافة اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره الغرافة القطري؛ مساء اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.


موعد مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري اليوم


ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة الهلال السعودي ضد الغرافة القطري مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا.


ويتصدر فريق أهلي جدة جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة حتى الآن، برصيد 16 نقطة جمعهم من 6 مباريات.

txt

سيد ياسين: فوجئت برحيلي عن تدريب إنبي رغم الفوز على الإسماعيلي

txt

جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن طرد لاعب غزل المحلة أمام الزمالك


ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباراة الهلال والغرافة


1- الأهلي السعودي 16 نقطة من 6 مباريات
2- الهلال السعودي 13 نقطة من 5 مباريات
3- النصر السعودي 13 نقطة من 6 مباريات
4- السد القطري 12 نقطة من 6 مباريات
5- الوصل 11 نقطة من 6 مباريات
6- بيرسبوليس 6 نقاط من 6 مبايات
7- الريان القطري 5 نقاط من 6 مباريات
8- استقلال طهران 5 نقاط من 6 مباريات
9- الغرافة 4 نقاط من 5 مباريات
10- باختاكور 3 نقاط من 5 مباريات
11- الشرطة العراقي نقطتين من 6 مباريات
12- العين الإماراتي نقطة من 5 مبايات
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| كامل الوزير يبحث إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الالي بالقطارات

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

عاجل.. نقابة الموسيقيين تستدعي شيرين عبد الوهاب للتحقيق بعد أزمتها الأخيرة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا والمعلقين

وظائف للأشخاص "ذوي الإعاقة".. فرص جديدة في سوق العمل

زيادة المعاشات وتعديل الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني لعام 2025

ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباراة الهلال والغرافة اليوم

المخرج عصام أبو غريب يؤازر عمر زهران لحضور جلسة محاكمته