القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا والمعلقين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الهلال السعودي نظيره الغرافة القطري، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2025/2024.


ويحتضن ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم، مواجهة الهلال والغرافة، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تحت صافرة الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة.


ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب مجموعة الشرق، برصيد 13 نقطة، وتأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما يأتي الغرافة في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.


موعد مواجهة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا


ومن المقرر، أن تقام مواجهة الهلال والغرافة يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة رتوقيت الإمارات وعمان.

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تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

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موعد مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة


القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا والمعلقين


يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والغرافة على أكثر من قناة، حيث تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا على beIN AFC، ويتولى التعليق على أحداث اللقاء، المعلق عامر الخوذيري.
وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد على قناة SSC SPORTS HD1، ويعلق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي المميز فارس عوض.
وتُبث شبكة قنوات الكأس القطرية، المواجهة المرتقبة بين الهلال والغرافة، وتحديدا على قناة الكأس 9، ويتولى التعليق، المعلق الرياضي خالد الحدي.
 

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