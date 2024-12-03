غزل المحلة يقبل اعتذار الكابتن أحمد عيد ويتوجه بالشكر له ولجهازه المعاون

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل قبول الإعتذار الذي قدمه الكابتن أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله كمديرًا فنيًا لنادي غزل المحلة.


وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر للكابتن أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

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وخسر غزل المحلة من نادي الزمالك بنتيجة أربعة أهداف نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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