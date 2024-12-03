تعادل سلبيا الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف أمام ضيفه نادى سيلا وذلك بالمباراة المؤجلة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل بمنافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

بنى سويف وسيلا "حبايب" بالقسم الثالث

وعلى مدار شوطى المباراة حاول بنى سويف بقيادة مديره الفنى احمد معوض فى خطف الثلاث نقاط الا أن واجه تماسك من جانب سيلا بقيادة أحمد فكرى.

وانحصر اللعب فى وسط الملعب خلال المباراة التى شهدت تعاطف القائم مع حارس مرمى سيلا بأحدى الهجمات.



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون محمد على المنياوى وعاونه هشام ربيع وعلى عسران وحمدى سعد مراقب حكام وعبد الحكيم حلمى مراقب مسابقات.

وحصل مصطفى على وعلى حسن وخالد سعي وحسام محمد لاعبي سيلا وأحمد معوض مدير فنى بنى سويف على الكارت الاصفر فيما طرد الثنائى شعبان سيد وعلى محمد لاعبي بنى سويف.



جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 14 نقطة .

2 - نادى بنى سويف 12 نقاط.

3 - اهلى الغرق 10 نقاط.

4- نادى جولدن جيت 9 نقاط.

5 - نادى عاملين غارب 9 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 8 نقاط .

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

8 - مركز شباب ابشواى 7 نقاط.

9 - مركز شباب سنورس 5 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 5 نقاط.

11- نادى مطرطارس 4 نقاط.

12 - مركز شباب سمسطا 3 نقاط.