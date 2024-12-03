جالاتا سراي يرغب في التخلص من لاعبه المغربي

الفجر الرياضي
جلطة سراي
جلطة سراي

أشارت تقارير صحفية عن توتر العلاقات بين الفريق التركي جالطة سراي، ولاعبه المغربي حكيم زياش وكشفت العديد من التقارير إلى اقترابه من مغادرة النادي في يناير القادم.

جالاتا سراي يرغب في التخلص من لاعبه المغربي

وقد توترت علاقة زياش مع مدرب الفريق أوران بوروك حيث لم يشركه في العديد من المباريات الهامة للفريق في الدوري التركي والدوري الأوروبي.

ويتعرض النجم المغربي للهجوم والانتقادات خلال الفترة الأخيرة عقب تضييع الفرص أمام الشباك الفارغة، لتتكرر بعد تعادل فريقه أمام أيوب سبور في الدوري التركي.

وكشف الصحفي التركي برهان جان تيرتسي في تصريحات نقلتها صحيفة”habersar ” التركية: “اللاعب المغربي ليس متحمسًا  لمغادرة جلطة سراي، وهناك ملامح تقول إنه من الصعب التخلص من زياش في النصف الأول من الموسم”

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وأشار: “وقد تلقى الفريق عرض لحكيم زياش من الدوري الأمريكي، لكن زياش ليس لديه الرغبة في المغادرة. وقد ابدي غلطة سراي رغبته في رحيل لزياش بالرحيل، لكن الأمر حاليًا بقرار اللاعب،".
وقد نشرت بعض الصحف هلال الفترة الأخيرة عن اقتراب زياش من الإنضمام إلى أحد أنية الدوري الأمريكي، دون الكشف هوية الفريق بالتحديد.
وظهر حكيم خلال 7 مباريات مع جلطة سراي هذا الموسم في جميع المسابقات، قدم فيها تمريرة حاسمة واحدة، ولم يسجل أي هدف.

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