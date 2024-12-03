ملخص أهداف مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره الغرافة القطري بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا.

ملخص أهداف مباراة الهلال والغرافة

وسجل ماركوس ليوناردو الهدف الأول للهلال في الدقيقة 18 صنع الشهراني.

وأحرز ميتروفيتش الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 82 صنعه له الدوسري.

وعاد سافيتش سريعا بالهدف الثالث في الدقيقة 85 بتمريرة رائعة لمالكوم وانتهت المباراة 3/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المركز الأول برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادل ولم يخسر بينما ظل الغرافة في المركز العاشر برصيد 4 نقاط حيث انتصر خلال لقاء وتعادل بمثله وهزم بأربع مباريات.