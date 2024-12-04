جوارديولا يعلق على إشارته للجماهير عقب مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول الأخيرة

الفجر الرياضي
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

علق بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن الإشارة التي حاول استفزاز بها جمهور ليفربول في مباراته أمامهم بالجولة الماضية.

جوارديولا يعلق على إشارته للجماهير

واستضاف ليفربول فريق مانشستر سيتي على ملعب الأنفيلد مساء الأحد الماضي لحساب الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في مشوار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لهذه النسخة.

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وفي سياق المباراة أشار جوارديولا إلى جمهور الخصم وحاول استفزازهم وتقليل فرحتهم بالفوز بعد أن أشارع بأصابعه الست، دليل على أنه حقق ست ألقاب من البريميرليج وهذا أهم من النتائج الأخرى.

وقال مدرب السيتي: ‏" لقد كان ذلك فقط من أجل جعل جماهير مانشستر سيتي تشعر بأننا أفضل بكثير مما يعتقده الناس، ما فعلناه كان استثنائيًا".

وأتم: "لقد أردت أن أثبت أننا نادٍ لا يصدق."

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