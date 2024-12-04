عاجل.. الزمالك يحقق فى اختفاء شيكابالا عن النادي بعد الإصابة

الفجر الرياضي
محمود شيكابالا
محمود شيكابالا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك استفسروا من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادى عن سبب عدم حضور اللاعب إلى النادى منذ إصابته بكدمة فى الركبة ومزق فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

الزمالك يحقق فى اختفاء شيكابالا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك يغيب عن الحضور إلى نادى الزمالك منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي حيث لم يأتى اللاعب إلى النادي سوى مرة واحدة".

txt

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

txt

أربعة لاعبين في قائمة غيابات المصري عن مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

وأكمل:" الجهاز الطبي للزمالك استفسر عن سبب عدم حضور شيكابالا خاصة أنه يرغب في تنفيذ اللاعب للبرنامج التأهيلى المخصص له للتعافى من الإصابة".

واختتم:" أعتقد في هذا السن ومع هذا النوع من الإصابات اللاعب بيحتاج راحة سلبية مع بعض التدريبات الاستشفائية، ولكن مطلوب أننا نعرف سبب غياب شيكابالا وهل غيابه بإذن ام لا".

شيكابالا الزمالك اصابة شيكابالا الإعلامي خالد الغندور شيكابالا قائد الزمالك

مواد متعلقة

22 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

طاقم تحكيم نيجيري بقيادة جوزيف أوجابور لمباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يستهدف التعاقد مع حارس الأهلي

عاجل.. الزمالك يحقق فى اختفاء شيكابالا عن النادي بعد الإصابة

الأوقاف تطلق مبادرة عودة الكتاتيب من جديد في القرى والأرياف.. والبداية من المنوفية

عاجل.. الزمالك يرفض رحيل نجمه

فاتن سعيد لــ "الفجر الفني": "السينما من أحلامي وأستعد لدور مفاجيء في رمضان" (حوار)

مصر للطيران تحتل المركز الثاني كأعلى نسبة انتظام للرحلات بمطار أمستردام

بداية شهر جمادى الآخرة.. كيف يستقبل المسلمون هذا الشهر الفضيل؟

بعد إطلاقها رسميا.. ما هي شريحة eSIM في مصر وكيفية تشغيلها على هاتفك؟