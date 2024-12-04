عاجل.. الزمالك يرفض رحيل نجمه

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة نادي الزمالك، قررت عدم رحيل حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الزمالك يرفض رحيل نجمه

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”علمنا أن إدارة الزمالك قررت عدم رحيل حسام أشرف لاعب الفريق خلال يناير المقبل".

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وتابع شبانة:" تلقى اللاعب بعض العروض في الفترة الأخيرة وجاء قرار إدارة الزمالك بعدم رحيله في يناير والإبقاء عليه".

وكان حسام أشرف، عاد لصفوف الزمالك، في بداية الموسم الجاري، بعد نهاية إعارته مع بلدية المحلة، ولكنه لم يحل على فرصة في تشكيل الفريق الأبيض.

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