الأهلي ينتظر عروض رسمية لرحيل رضا سليم

الفجر الرياضي
رضا سليم
رضا سليم

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولو النادي الأهلي ينتظرون عروضًا رسمية للجناح المغربي رضا سليم خلال الفترة المقبلة.

الأهلي ينتظر عروض رسمية لرحيل رضا سليم

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كان عندنا معلومة وقولنها لحضراتكم من أسبوعين إن في إهتمام من جانب نادي قطري لضم رضا سليم من الأهلي على سبيل الإعارة".

وأضاف: "خلال الساعات الماضية ترددت أنباء عن وجود إهتمام من الوداد المغربي بجانب إهتمام سعودي بجانب الاهتمام القطري".

txt

خالد الغندور: مودرن سبورت لن يحاسب طلعت يوسف بالقطعة

txt

جوميز يرفض التعاقد مع الليبي فهد المسماري

واختتم:" تواصلنا مع مسؤولين بالنادي الأهلي وأكدوا إن حتى اللحظه لم يصل أي عرض رسمي لرضا سليم وفي حالة وصول عرض يناسب اللاعب والأهلي سيتم السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة أو البيع في حالة موافقة كولر ووجود عرض مالي يرضي النادي

رضا سليم الأهلي رحيل رضا سليم اخبار الأهلي خالد الغندور

مواد متعلقة

الزمالك يخاطب زد لإظهار عقود عمر خضر بعد فشل العثور على نسخة النادي

تأخر صرف مقدمات عقود اللاعبين يثير أزمة في الزمالك وعبد الواحد السيد يتدخل

الأكثر قراءة

جمال علام: حسام حسن طلب مني التواجد مع المنتخب بعد رحيله من اتحاد الكرة

جمال علام يعلق على أنباء إجراء أبو ريدة تغييرات في الأجهزة الفنية لمنتخب مصر

عزوز عادل يُمنح الإقامة الذهبية في الإمارات: "شكر وامتنان للجهود المبذولة"

شبانة: غير متفائل بمجلس هاني أبوريدة.. وهناك شئ غير مفهوم يحدث في الأهلي

فقدان أكثر من 300 عسكري.. ماذا حدث في اشتباكات روسيا وأوكرانيا اليوم؟

بعد تهنئة السيسي.. كل ما تريد معرفته عن جمهورية لاوس

جمال علام: سأرحل من اتحاد الكرة والمنتخب على مشارف التأهل لكأس العالم

جمال علام يكشف موقفه من الترشيح مرة أخري في انتخابات اتحاد الكرة