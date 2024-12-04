القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول، ضيفا على حساب فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع تلك المباراة بين فريقي ليفربول ونيوكاسل عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري للبريميرليج.

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ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية على حساب فريق مانشستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد.

بينما تعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك معقل البالاس.
 

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