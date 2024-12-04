التعاون يطيح بالقوة الجوية من "أبطال آسيا"



سجل أندريه جوتو هدفًا في الشوط الثاني ليقود التعاون السعودي للفوز 1-0 على مضيفه القوة الجوية العراقي ويطيح به من دوري أبطال آسيا2، بينما رافقه الخالدية البحريني إلى دور الـ16 بفوز كبير على ألتين أسير اليوم الأربعاء.

ضمن التعاون صدارة المجموعة الثانية وله 15 نقطة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن الخالدية. وتجمد رصيد القوة الجوية عند تسع نقاط وتذيل الفريق القادم من تركمانستان المجموعة بلا أي نقطة.



وتقاسم الفريقان السيطرة على المباراة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، لكن جوتو منح التقدم للفريق الزائر بهدف بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة.

ونفذ ماتيوس كاسترو ركلة ركنية حولها جوتو بلمسة رائعة لتستقر الكرة في الزاوية الضيقة للحارس علي العبادي.

ووقف عبادي حارس القوة الجوية أمام محاولات الفريق السعودي الذي زادت خطورته الهجومية بعدما تقدم في النتيجة وأنقذ تسديدة قوية من المهاجم عبد الفتاح آدم.

وواصل العبادي تألقه ومنع تسديدة موسى بارو في الدقيقة 58.

وتصدى مايسلون حارس التعاون لضربة رأس خطيرة من علاء عباس مهاجم القوة الجوية بعد تمريرة عرضية من جيرالد كيلوتا في الدقيقة 73.

وصمد فريق المدرب رودولفو أروابارينا لينتزع الفوز ويضمن صدارة المجموعة.

وفي نفس التوقيت، سجل أسامة بلطرش ثلاثة أهداف في فوز الخالدية 4-0 على ألتين أسير.

وسجل مهدي عبد الجبار هدفاً مبكراً لصاحب الأرض في الدقيقة 10 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة منخفضة من ضرغام القريشي.

وافتتح بلطرش أهدافه بضربة رأس بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة، ثم جعل النتيجة 3-0 بالطريقة ذاتها في الدقيقة 54 بعد سلسلة من التمريرات.

واختتم ثلاثيته بتسديدة سهلة في الشباك الخالية بعد تمريرة من البديل إيغور توريس.