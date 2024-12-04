تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

اطتسح تشيلسي نظيره ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم ‍الحالي.

نتيجة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي تشيلسي الذين نجحوا في تسجيل أول أهداف اللقاء مبكرا تحديدا في الدقيقة السابعة عن طريق ديساسي.

في الدقيقة 11، سجل ساوثهامبتون هدفهم الوحيد في اللقاء عن طريق اريبو الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الجانب الأيمن لمرمى البلوز.

استعاد لاعبو تشيلسي زمام المباراة حتى تمكنوا من تسجيل هدف التقدم والهدف الثاني لهم في الدقيقة 17 عن طريق نكونكو.

في الدقيقة 34، سجل تشيلسي الهدف الثالث له في المباراة من توقيع مادويكي الذي تسلم تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء ليطلق كرة نارية استقرت في الحانب الأيسر لمرمى ساوثهامبتون. 

حاول لاعبو ساوثهامبتون تسجيل الهدف الثاني لهم قبل نهاية الشوط الأول ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط بتقدم البلوز بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو البلوز سيطرتهم على مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 77 عن طريق كول بالمر.

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في الدقيقة 87، سجل لاعبو تشيلسي الهدف الخامس لهم عن طريق جادون سانشو الذي تسلم تمريرة قاتلة من على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية على يمين مرمى ساوثهامبتون. 

حاول لاعبو ساوثهامبتون تسجيل الهدف الثاني لهم قبل نهاية اللقاء من أجل حفظ ماء الوجه ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز البلوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يظل ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط.

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