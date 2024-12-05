موقف ناصر ماهر والمثلوثي من المشاركة مع الزمالك في مباراة أنيمبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

  

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ناصر ماهر والتونسي حمزة المثلوثي من المشاركة في مباراة إنيمبا ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ناصر ماهر وحمزة المثلوثي، سيتواجدان في قائمة فريق الزمالك استعدادًا لمواجهة أنيمبا، بعد إتمام شفائهما".

وتابع:" ناصر ماهر سيتواجد في قائمة الزمالك، ولكنه قد لا يشارك في المباراة بشكل أساسي، لأن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق لا يرغب في المجازفة به، وتكرار الإصابة مرة أخرى ".

وأوضح:" أما بالنسبة إلى حمزة المثلوثي فاللاعب بات جاهزا للمشاركة في مباراة أنيمبا، بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، وقرار مشاركته في المباراة سيكون في يد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق".

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