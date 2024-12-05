موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة أورلاندو.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي، بشأن موقف النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة أورلاندو ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" وسام أبو علي شارك بشكل طبيعي في مران الأهلي الجماعي أمس ؛ استعدادًا لمواجهة أورلاندو".

وأضاف:" وسام أبو علي تعافى من الإصابة التي لحقت به بعدما خضع لبعض الفحوصات الطبية، ومن المتوقع أن يشارك بشكل أساسي في مباراة أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا "

وأتم كريم رمزي:" في رأيي أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، يجب ألا يستعجل على فكرة مشاركة وسام أبو علي أساسيا في مباراة أورلاندو، وأن يدفع به في لقاء نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال القادم أفضل، لأنها ستكون مواجهة صعبة".

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