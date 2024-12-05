سفير مصر بموزمبيق يستقبل بعثة المصري لدى وصولها إلى العاصمة مابوتو

وصلت بعثة النادي المصري إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو والتي تستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد دو زيمبيتو الوطني بمابوتو.

هذا وقد حرص السفير المصري بموزمبيق محمد فرغل على التواجد في استقبال البعثة حيث رحب برئيس البعثة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول وعلي ماهر المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين.

أنهي محمود جابر المدير الإداري للفريق بصحبة مسئولي السفارة المصرية بمابوتو إجراءات الوصول في سلاسة ويسر لتغادر البعثة إلى مقر إقامتها بفندق اوتيا بحي السفارات.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.