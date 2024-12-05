انتخاب المدير المالي لـ بايرن عضوا جديدا بهيئة رئاسة رابطة الدوري الألماني

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تم انتخاب مايكل ديديريتش، المدير المالي لنادي بايرن ميونخ، عضوا جديدا بهيئة رئاسة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم المكونة من 9 أعضاء، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للرابطة، الذي عقد اليوم الخميس بمدينة فرانكفورت.

انتخاب المدير المالي لـ بايرن عضوا جديدا بهيئة رئاسة رابطة الدوري الألماني

وتولى ديديريتش عضوية الهيئة خلفا لجان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، الذي استقال من منصبه.

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ويرأس هيئة الرئاسة هانز يواخيم فاتسكه (بوروسيا دورتموند)، بالإضافة إلى ديدريش، وأوليفر ليكي (فرايبورج)، ستيفن شنيكلوث (هولشتاين كيل)، أوكي جوتليش (سانت باولي هامبورج)، أكسيل هيلمان (آينتراخت فرانكفورت)، هولجر شفيواجنر (جرثر فورث) والمديرين الإداريين مارك لينز وشتيفان ميركل.

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