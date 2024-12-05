جياني إنفانتينو يعلق على الشكل الجديد لبطولة مونديال الأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الشكل الجديد للبطولة والذي يتكون من 32 فريقا عكس نظام البطولة القديم والذي يشارك فيه أبطال القارات فقط.

إنفانتينو يتحدث عن نظام كأس العالم للأندية الجديد

وجاءت تصريحاته ضمن فعاليات قرعة البطولة: "4 إلى 5 مليارات سيشاهدون البطولة وهي ثورة حقيقة في مسابقة كأس العالم للأندية".

وتابع: "للمرة الأولى في التاريخ أدعو الجماهير لمشاهدة المباريات والاستماع بها مجانا".

txt

تصريحات خالد مرتجي حول تمثيل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025

txt

مجموعة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

وتقام الآن فعاليات قرعة البطولة والتي تشهد مشاركة النادي الأهلي الممثل المصري الوحيد في البطولة بجانب كلا من صن داونر  الجنوب افريقي الوداد المغربي الترجي التونسي ممثلين القارة الافريقية.

ويتواجد الأهلي في التصنيف  الثالث وسط ترقب للمجموعة الذي سيتواجد فيها المارد الأحمر في المشاركة الأولى في البطولة بشكلها الجديد.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم النادى الاهلى إنفانتينو

مواد متعلقة

عاجل.. موقف الخطيب من السفر مع الأهلي إلى قطر لخوض بطولة كأس الإنتركونتيننتال

عاجل.. قرار استثنائي من الاتحاد السعودي لدعم الهلال في كأس العالم للأندية 2025

الأكثر قراءة

عاجل - تفاصيل موافقة حركة حماس على مقترح مصري لتشكيل لجنة إدارة غزة

جياني إنفانتينو يعلق على الشكل الجديد لبطولة مونديال الأندية

أبرزهم نادية الجندي وأمير المصري.. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

عاجل.. موقف الخطيب من السفر مع الأهلي إلى قطر لخوض بطولة كأس الإنتركونتيننتال

"هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور تتوج أغنية عام 2024 وتحقق رقما قياسيا

نائب محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل داخل مستشفى البدرشين المركزي (صور)

إعادة انتخاب الشيخ جوعان بن حمد رئيسا للجنة الأولمبية القطرية

بعد أزمته.. محمد سعد يتصدر التريند