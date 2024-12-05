جياني إنفانتينو يعلق على الشكل الجديد لبطولة مونديال الأندية

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الشكل الجديد للبطولة والذي يتكون من 32 فريقا عكس نظام البطولة القديم والذي يشارك فيه أبطال القارات فقط.

إنفانتينو يتحدث عن نظام كأس العالم للأندية الجديد

وجاءت تصريحاته ضمن فعاليات قرعة البطولة: "4 إلى 5 مليارات سيشاهدون البطولة وهي ثورة حقيقة في مسابقة كأس العالم للأندية".

وتابع: "للمرة الأولى في التاريخ أدعو الجماهير لمشاهدة المباريات والاستماع بها مجانا".

وتقام الآن فعاليات قرعة البطولة والتي تشهد مشاركة النادي الأهلي الممثل المصري الوحيد في البطولة بجانب كلا من صن داونر الجنوب افريقي الوداد المغربي الترجي التونسي ممثلين القارة الافريقية.

ويتواجد الأهلي في التصنيف الثالث وسط ترقب للمجموعة الذي سيتواجد فيها المارد الأحمر في المشاركة الأولى في البطولة بشكلها الجديد.