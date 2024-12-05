تشكيل توتنهام لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي توتنهام عن تشكيله لمواجهة بورنموث بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الإنجليزي.

يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يحتل بورنموث المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة. 

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ومن المقرر أن يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فورستر
خط الدفاع: ماتار سار، رادو دراجوشين، بين ديفيز، ديستيني أودوجي.
خط الوسط: بيسوما، جيمس ماديسون، ديان كولوسيفسكي
خط الهجوم: ارتشي جراي، برينان جونسون، دومينيك سولانكي.
 

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