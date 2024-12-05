منافسات نارية في مونديال الأندية.. نتائج قرعة كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تُجرى الآن قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، على مدينة ميامي، بمشاركة 32 فريق.

المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.


أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة قرعة كأس العالم للأندية، علاوة على ذلك ستقوم قنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، بنقل المباراة عبر شاشتها.

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عاجل.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 ومجموعة قوية تنتظر الأهلي

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الهلال السعودي يصطدم بمواجهة نارية في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

المجموعة الأولي: "بالميراس، بورتو، الأهلي المصري، إنتر ميامي.

المجموعة الثانية: "باريس سان جيرمان، أتليتكو مدريد، بوتافوجو البرازيلي، سياتل الأمريكي.

المجموعة الثالثة: "بايرن ميونخ، بنفيكا، بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي.

المجموعة الرابعة: "فلامينجو، تشيلسي، كلوب ليون، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة: "ريفير بليت، إنتر ميلان، مونتيري، أوراوا.

المجموعة السادسة: "فلومينينسي، بروسيا دورتموند، أولسان هيونداي، ماميلودي صنداونز.

المجموعة السابعة: "مان سيتي، يوفنتوس، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: "ريال مدريد، سالزبورج، الهلال السعودي، باتشوكا.

أبو ظبي الرياضية الهلال السعودي الترجي التونسي الولايات المتحدة الامريكية
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