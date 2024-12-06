ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري السعودي والذي يشهد مباريات قوية ومثيرة للغاية في حملة الدفاع عن اللقب.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

وعن أبرز المواجهات تأتي بين الاتحاد السعودي أمام نظيره النصر وسط امال كبيرة من أجل الدفاع عن اللقب الغالي.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي ترتيب الدوري السعودي والذي جاء كالاتي:-

1 – الاتحاد 33 نقطة (12 مباراة).

2 – الهلال 31 نقطة (12 مباراة).

3 – النصر 25 نقطة (12 مباراة).

4 – القادسية 25 نقطة (12 مباراة).

5 – الشباب 23 نقطة (13مباراة).

txt

تشكيل النصر امام الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

txt

تشكيل الاتحاد امام النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

6 – الأهلي 20 نقطة (12 مباراة).

7 – الخليج 19 نقطة (12 مباراة).

8 – التعاون 18 نقطة (12 مباراة).

9 – الرياض 18 نقطة (12 مباراة).

10 – ضمك 15 نقطة (12 مباراة).

11 – الرائد 14 نقطة (12 مباراة).

12 – العروبة 13 نقطة (12 مباراة).

13 – الأخدود 12 نقطة (12 مباراة).

14 – الاتفاق 12 نقاط (12 مباراة).

15 – الخلود 10 نقطة (12 مباراة).

16 – الوحدة 9 نقاط (12 مباراة).

17 – الفيحاء 7 نقاط (12 مباراة).

18 – الفتح 5 نقاط (12 مباراة).

الدوري السعودي الاتحاد أمام النصر الاتحاد السعودي ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم ترتيب الدوري السعودي

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

تشكيل النصر امام الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضبط عنصر جنائي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي والعملات العربية اليوم الجمعة ٦ ديسمبر بجميع البنوك المصرية

9 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

هاتفيًا.. رئيس الإمارات ونظيره القبرصي يبحثان التطورات الإقليمية

بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي يحيي الذكرى الثامنة لوفاة زوجته