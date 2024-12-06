عاجل.. فينيسيوس يتصدر غيابات ريال مدريد ضد جيرونا

الفجر الرياضي
فينيسيوس
فينيسيوس

شهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لمواجهة فريق جيرونا مساء غد السبت في مشوار منافسات الدوري الإسباني غياب خمس من نجوم الفريق.

ويحل ريال مدريد كضيف ثقيل على نادي جيرونا غدًا السبت الموافق السابع من ديسمبر في مشوار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري.

ولن يتواجد الخماسي المتمثل في: "ألابا، ميليتاو، كارفاخال، كامافينغا، وفينيسيوس” في تشكيلة الملكي غدًا بعدما تأكد غيابهم.

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وجاءت قائمة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني:-

حراسة المرمى:- كورتوا، لونين، سيرجيو.

الدفاع: فاسكيز، فاييخو، فران غارسيا، روديغر، ميندي، أسينسيو.

الوسط:- بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا غولر، سيبايوس، كيما.

الهجوم:- مبابي، رودريغو، إندريك، براهيم دياز، غوانزالو.

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