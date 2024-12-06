تعليق مثير من فليك على عدم مشاركة برشلونة في مونديال الأندية

علق هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على عدم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقرر خوضها في العام الجديد.

وقال فليك خلال تصريحات أدلى بها إلى المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال بيتيس غدًا: "لا أفكر بشأن ذلك لأنه لا يمكنني تغيير هذا، فنحن لن نشارك، لكن حينما أفكر بالنسبة للاعبين فعليهم حمل كبير، وسيكون من الجميل أن يرتاحوا ونلعب فترة تحضيرية للموسم الجديد بشكل أفضل".

‏وتابع: "أعتقد من الطبيعي أن تكون الأحاسيس أفضل في الفوز، عن تلك في الهزيمة،أرى اللاعبين مركزين ويتدربون بجد ومن الجيد رؤية ذلك".

‏وأتم: "حينما ترى المباريات التي سنخوضها بعد بداية العام الجديد، فستدرك مدى حاجاتنا لعودة الجميع، أود أن يكون الجميع متاحا للعب، والأمر يبدو جيدًا، أتمنى أن ننهي العام والجميع بخير".