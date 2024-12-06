17 هدف وفوز المنيا ونجوم مصر واستفاقة للمقاصة بالجولة 11 بالصعيد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أختتمت اليوم منافسات الجولة 11 بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة تشهد مبارياتها اهتمام كبير خاصة فى ظل التنافس بين عدة فرق على الصعود.

وشهدت الجولة إحراز 17 هدف خلال 5 مباريات وساندت الأرض أصحابها فى 3 مباريات وابتسمت للضيوف خلال مباراتان.

حيث حقق نادى مسار فوزا بثلاثية نظيفة أمام ضيف نادى تليفونات بنى سويف بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب رايت تو دريم بمدينة 6 اكتوبر، ليرتفع رصيد مسار للنقطة 25 فيما توقف رصيد تليفونات بنى سويف عند 14 نقطة.

ونجح نادى مصر للمقاصة فى تحقيق فوز هام بهدف نظيف أمام شقيقه نادى الفيوم بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت بديربي قوى، ليرتفع رصيد  المقاصة للنقطة 18 فيما توقف رصيد الفيوم عند 8 نقاط.

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فيما سقط بنى مزار فى فخ الخسارة بنتيجة 2/3 أمام ضيفه  نادى نجوم مصر بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب مطاى بالمنيا، ليتوقف رصيد بنى مزار عند 6 نقاط فيما ارتفع رصيد نجوم مصر للنقطة 15.

ونجح نادى المنيا فى تحقيق فوزا بنتيجة 3/1 أمام ضيفه نادى الواسطى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بنلعب نادى المنيا الجديدة، ليرتفع رصيد المنيا للنقطة 12 فيما توقف رصيد الواسطى عند  9 نقاط.

وسقط نادى البدارى فى فخ الخسارة بنتيجة 1/3 امام شقيقه نادى اسمنت اسيوط بديربي الأسايطة، ليتوقف رصيد البدارى عند 9 نقاط فيما ارتفع رصيد الأسمنت للنقطة 23.

فيما لم يشارك مركز شباب طامية بمباريات تلك الجولة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 25 نقطة.

2 - أسمنت أسيوط 23 نقطة.

3 - مصر المقاصة 18 نقطة.

4 - نجوم مصر 15 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 14 نقطة.

6 - مركز شباب طامية 13 نقطة  .

7 - المنيا 12 نقطة  .

8- البدارى 9 نقاط.

9 -  الواسطى 9 نقاط.

10 - الفيوم 8 نقاط.

11 - بنى مزار 6 نقاط.
 

الأسيوطي سبورت القسم الثاني المجموعة الثانية المقاصة دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني نادي تليفونات بني سويف نادي نجوم مصر نادي مسار

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