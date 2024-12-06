تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام أوكسير في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أوكسير بعد قليل بستاد ابي ديشامب ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير

وتبدأ صافرة بداية مباراة اوكسير وباريس سان جيرمان مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أوكسير

  • حراسة المرمى: دوناروما
  • خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز.
  • خط الوسط: ايمري، فيتينها، رويز.
  • خط الهجوم: لي كانج ان، راموس، باركولا.
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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان واوكسير

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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